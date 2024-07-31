Вашингтон, 31 июля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Новейший российский беспилотник «Гербера» способен передавать видео оператору с использованием украинской 4G-сети, сообщает американское издание The War Zone (TWZ).

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Эксперты отметили, что у дрона есть пара антенн 3G/4G и модем с SIM-картой, что позволяет подключаться к украинской мобильной сети и передавать данные российскому оператору. Указано также, что «Герберы» могут выступать ретрансляторами и обеспечивать связь между другими БПЛА.

В производстве «Гербера» дешевле, чем более крупный дрон «Герань-2», но информации о новом аппарате пока мало. Нет сомнений, что «Герберы» будут беспокоить операторов украинской системы ПВО, которая и без того с трудом противостоит российским «Гераням», ракетам и авиабомбам, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, новый российский беспилотник «Гербера» заметили в зоне спецоперации в конце июля. Это младшая версия дрона «Герань-2», предназначенная для разведки, наблюдения и применения в качестве ложной цели.