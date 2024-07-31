Тверь, 31 июля, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал о результатах работы регионального правительства за 2023 год в сферах экономики, инвестиций, промышленности, АПК и других, выступая на заседании местного Заксобрания. Также он подвел итоги газификации, реализации крупных инфраструктурных проектов, вводе новых учреждений в сферах здравоохранения и образования и других.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя подвел итоги развития региона в 2023 году

Отдельно губернатор остановился на вопросах поддержки военнослужащих — участников специальной военной операции и членов их семей, волонтерской помощи со стороны жителей и предприятий региона военнослужащим, территориям Донбасса. «Хочу поблагодарить наших жителей за эту помощь. Мы ежемесячно отправляем гуманитарные грузы нашим бойцам, которые находятся на линии проведения специальной военной операции», — отметил Игорь Руденя.

Самым важным, главным результатом работы в 2023 году глава региона назвал снижение смертности в регионе, улучшение демографической ситуации. «Задачи, поставленные президентом по национальному развитию, могут быть реализованы только благодаря укреплению нашего коренного населения, — подчеркнул губернатор. — Мое мнение как гражданина — очень важно существенно переломить в пользу позитива ситуацию с демографией. Чтобы уверенно смотреть в будущее, необходимо, чтобы численность нашего населения не снижалась, а увеличивалась, чтобы у нас было больше молодежи. Соответственно, это наш интеллектуальный и трудовой потенциал, наше будущее».

Еще одно важное достижение, которое обозначил Игорь Руденя, — укрепление экономических позиций региона. «Это увеличение доходов бюджета, снижение долговой нагрузки, увеличение регионального валового продукта. У нас развиваются новые производства, формируется технологическая независимость, создаются новые рабочие места», — сообщил губернатор.

Также темами отчета губернатора стали культура, молодежная политика. Важными направлениями работы с молодежью Игорь Руденя назвал патриотическое, трудовое воспитание, раннюю профориентацию детей. При этом особый акцент делается на организацию летней трудовой занятости детей и подростков.

В целом в 2023 году уровень регистрируемой безработицы в Тверской области снизился почти в полтора раза. В 2023 году оборот средних и малых предприятий вырос на 18% по сравнению с предыдущим и составил 515 млрд рублей.

2023 год стал важным этапом в развитии экспортной деятельности — объем экспорта увеличился благодаря развитию взаимовыгодного сотрудничества региона с дружественными странами. На первом месте по товарообороту Тверской области с зарубежными странами находится Китай. В прошедшем году состоялся обмен делегациями региона и КНР, в Твери побывала делегация Зимбабве, представители Верхневолжья посетили Иран.

Значимым сектором экономики является туризм. Поток гостей в Тверскую область за 2023 год составил 2,8 млн человек, что на 7,7% больше уровня 2022-го.

Также создаются условия для активного времяпрепровождения молодежи и жителей. Важным событием спортивной жизни региона в 2023 году стал ввод в эксплуатацию современной гребной базы на Тверце. Установлен новый школьный стадион в городе Торопец, создаются новые спортивные площадки в муниципалитетах области.

«Итоги нашей работы в 2023 году позволяют уверенно говорить о том, что стоящие перед нами задачи в 2024 году будут решены. Это реализация масштабных инвестпроектов, проектов в строительстве, газификации, модернизации инфраструктуры, ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, образования, спорта», — подчеркнул Игорь Руденя.