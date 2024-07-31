Тула, 31 июля, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Первое заседание комиссии Госсовета РФ «Физическая культура и спорт» пройдет 20 августа в Туле. Подготовку к заседанию обсудили сегодня, 31 июля, врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и министр спорта России Михаил Дегтярёв. Как сообщает пресс-центр правительства Тульской области, врио губернатора, который возглавил комиссию, пригласил министра войти в её состав.

Пресс-центр правительства Тульской области В Туле пройдет заседание комиссии Госсовета «Физическая культура и спорт»

«Считаю, нам необходимо усилить взаимодействие министерства с комиссией «Физическая культура и спорт» по выработке общих решений в соответствии с национальными целями», — отметил Дмитрий Миляев. Планируется, что в комиссию также войдут 15 глав регионов, где наиболее активно развивается спортивная инфраструктура. На заседании в Туле рассмотрят вопросы разработки комплексной государственной программы по спорту. В этот же день пройдет открытие Кубка губернатора Тульской области по хоккею с участием сильнейших команд Молодежной хоккейной лиги из России, Беларуси и Казахстана.

Дмитрий Миляев сообщил, что около 61% жителей Тульской области регулярно занимаются спортом — более 800 тысяч человек. Это 3-е место в Центральном федеральном округе и 8-е место в стране. В регионе активно развивают спортивную инфраструктуру — строят новые объекты и ремонтируют имеющиеся. Проводят спортивные и физкультурно-массовые мероприятия, развивают комплекс ГТО.

За последние восемь лет в Тульской области построено более 200 спортивных объектов, включая 17 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов), в том числе четыре с плавательными бассейнами, семь ледовых арен, более 175 плоскостных сооружений различного типа, а также выполнен капитальный ремонт 25 объектов спорта. Этой осенью откроется ФОК с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в поселке Скуратовский. В конце года начнет работу модульный спортивный зал в Советске. Начато строительство ФОКов в Арсеньево и Алексине. Их сдадут в 2025 году.

Дмитрий Миляев обратился к министру с просьбой выделить финансирование на строительство пяти ФОКов — в Тепло-Огаревском, Заокском, Каменском, Воловском районах региона и в Туле. Также он попросил учесть в программе строительство современного 50-метрового плавательного бассейна в областном центре. Михаил Дегтярев приветствовал эту инициативу.