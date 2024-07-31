Москва, 31 июля, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Кратковременный дождь, местами ливень и грозы ожидаются в Москве до конца суток 31 июля, сообщили в столичном главке МЧС.

РИА Новости / Кирилл Калинников

«В период с 15:00 с сохранением до конца суток 31 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендовало москвичам и гостям столицы быть внимательнее на улицах из-за прогнозируемой непогоды. Водителей призвали снизить скорость движения, соблюдая дистанцию от впереди идущих машин и избегая внезапных манёвров. Автомобили не следуют парковать вблизи деревьев.

Для пешеходов опасность представляют рекламные щиты и шаткие конструкции. Людям не следует укрываться под деревьями. Важно не оставлять без присмотра детей, добавили в МЧС.

Ранее ИА Регнум передавало, что около 20% месячной нормы осадков выпало в ряде районов столицы за ночь 18 июля.

Специалисты утверждают, что большая часть августа в Москве обещает быть дождливой, ожидаются грозы и сильные осадки, особенно в конце месяца. Россиян призывают быть осторожными в грозовом августе.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что до 5 августа включительно в Москве будут идти дожди. Минимальная температура при этом останется довольно высокой. Ночью первого и второго августа в столице ожидается от 12 до 16 градусов, третьего и четвёртого августа — от 21 до 23 градусов, добавила эксперт.