Москва, 31 июля, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Правительство России продлило льготную ипотеку для IT-специалистов до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Global Look Press

«На сегодняшний день отечественная цифровая индустрия развивается высокими темпами, и важно, чтобы это развитие происходило по всей России равномерно. Поэтому сегодня наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый ИТ-потенциал регионов нашей страны. С учётом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тыс. региональных специалистов», — заявил Григоренко.

В Telegram-канале правительства отмечается, что предельная ставка кредитования составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях — до 9 млн рублей.

Вместе с этим ставка может быть снижена за счёт банковских или региональных программ, пояснили в правительстве.

Для получения льготной ипотеки IT-специалист должен получать от 150 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях или от 90 тыс. рублей в других городах и населённых пунктах России.

Как передавало ИА Регнум, программа льготной ипотеки для IТ-специалистов, запустить которую поручил президент Владимир Путин, действует с июля 2022 года. Минцифры предлагало упростить выдачу ипотеки для молодых специалистов отрасли. По оценке ведомства, благодаря смягчённым условиям воспользоваться льготой могли бы сотрудники почти 20 тыс. компаний.

10 июля по поручению Путина была продлена до 2030 года «Семейная ипотека» со ставкой 6%. Отмечалось, что для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.