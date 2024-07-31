Москва, 31 июля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Государственная дума на пленарном заседании 31 июля приняла в первом чтении и в целом законопроект, обязывающий вставать на воинский учёт мужчин, в отношении которых принято решение о приёме в гражданство РФ, перед принесением присяги гражданина РФ и получением российского паспорта.

РИА Новости / Мария Девахина

В частности, органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны предоставлять сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приёме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина Российской Федерации.

Документ предполагает внесение поправок в действующий закон «О воинской обязанности и военной службе». Таким образом, будут расширены обязанности МВД.

Кроме того, 31 июля Госдума приняла закон о прекращении приобретённого гражданства РФ за неисполнение обязанности по постановке на воинский учёт.

Впервые новые граждане РФ лишились гражданства за уклонение от постановки на воинский учёт в конце 2023 года. После этого глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил выдавать паспорта России новым гражданам страны в присутствии военкома.

По данным МВД, в первом полугодии 2024 года за нарушения уголовного законодательства российских паспортов были лишены около тысячи натурализованных граждан. Более чем в половине случаев гражданство прекращалось за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Глава государства отмечал, что для жизни и работы в Россию должны приезжать только те граждане, которые уважают традиции страны, историю и русский язык.