Москва, 31 июля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Участниками обновленной программы «Академия инноваторов» в Москве стали свыше 18,5 тысячи человек. Об этом сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что сейчас идет прием заявок на четвертый поток программы, который продлится до 12 сентября.

Цитата мойбизнес. рф Предприниматели

«Год назад мы обновили программу поддержки начинающих предпринимателей. Она стала международной и непрерывной, чтобы в нее можно было встроиться в любой момент и на любой стадии разработки продукта», — рассказал Собянин. Мэр подчеркнул, что за время работы программы было создано свыше 3,7 тысячи инновационных проектов и более 250 стартапов, привлечено свыше 134 миллионов рублей в виде инвестиций и грантов. Совокупная выручка резидентов программы превысила 260 миллионов рублей.

Самыми популярными направлениями проектов стали высокотехнологичная медицина, образование, электронная коммерция, био — и глубокие технологии.

Как ранее сообщало ИА Регнум, первый поток «Академии инноваторов» стартовал 1 декабря 2021 года. Занятия проходят в онлайн — и офлайн-форматах.