Москва, 31 июля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Государственная дума России приняла закон, который запрещает с 1 марта 2025 года продавать безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе и энергетики, несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте Госдумы.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

В публикации указано, что на пленарном заседании депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон о запрете продажи детям энергетических напитков. В соответствии с ним, с 1 марта 2025 года в России будет запрещена продажа безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, детям.

Согласно документу, продавцы будут вправе потребовать предъявить документы для продажи этих напитков. Кроме того, субъекты РФ могут самостоятельно ограничивать место и время продажи безалкогольных тонизирующих напитков.

Как сообщало ИА Регнум, на заседании 18 июня Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что врачи доказали вред энергетиков для здоровья. На фоне их бесконтрольного потребления растёт риск развития многих заболеваний, в том числе сахарного диабета и гипертонии.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что такой запрет действительно нужен, однако его недостаточно. Она добавила, что проблема гораздо серьёзнее, в связи с тем, что уже целое поколение выросло на энергетиках, а многие родители сами покупают эти напитки детям.