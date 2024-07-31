Москва, 31 июля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Госдума на заседании 31 июля приняла в первом чтении и в целом закон о прекращении приобретённого гражданства РФ за неисполнение обязанности по постановке на воинский учёт.

Duma.gov.ru

Документ предполагает внесение поправок в действующий закон «О гражданстве», согласно которым неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт может стать основанием для прекращения российского гражданства.

Органы внутренних дел будут обязаны предоставлять в реестр воинского учёта сведения о мужчинах перед приведением их к присяге гражданина России.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2023 года впервые лишили гражданства новых граждан РФ, уклонившихся от постановки на воинский учет. Депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил о необходимости ужесточить правила предоставления российского гражданства. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в свою очередь предложил выдавать паспорта России новым гражданам страны в присутствии военкома.

Ранее 31 июля МВД сообщило, что в первом полугодии 2024 года за нарушения уголовного законодательства российских паспортов были лишены около тысячи натурализованных граждан. Более чем в половине случаев гражданство прекращалось за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Глава государства отмечал, что для жизни и работы в Россию должны приезжать только те граждане, которые уважают традиции страны, историю и русский язык.