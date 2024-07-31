Москва, 31 июля, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Украинская спортсменка Ярослава Магучих не просто лидер сезона, а вообще выступает на другом уровне по сравнению с конкурентками, заявила 31 июля «Советскому спорту» олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту, россиянка Мария Ласицкене.

ТАСС/AP Photo/Andrew Medichini

«Ярослава сейчас находится на другом уровне. Это абсолютный космос, у неё великолепный результат. Для неё слово «лидер» — это мало. Она невероятная умничка», — сказала Ласицкене.

По её мнению, у россиян сейчас нет возможности превзойти результат украинки. При этом российская спортсменка отказалась делать прогноз на результат Магучих на Олимпиаде в Париже.

Ярослава Магучих 7 июля побила мировой рекорд, державшийся 37 лет, взяв высоту 2,10 метра на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже. Соревнования по прыжкам в высоту на Олимпиаде пройдут 2 и 4 августа.

Как передавало ИА Регнум, в декабре украинская легкоатлетка призвала поддержать запрет для российских и белорусских спортсменов на участие в международных турнирах. Кроме того, она неоднократно критиковала Ласицкене, называя «клеймом» их совместную фотографию на Олимпиаде в Токио, а также заявляла, что больше не считает россиянку кумиром.

Магучих является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы. На Олимпийских играх в Токио она стала бронзовым призёром, уступив только Ласицкене и австралийке Николе Макдермотт.