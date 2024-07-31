Тверь, 31 июля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Валовый региональный продукт в Тверской области в 2023 году составил 680 млрд рублей. Он вырос по сравнению с 2022 годом на 50 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая с отчетом о деятельности правительства региона на заседании областного Заксобрания.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В прошедшем году наш регион успешно решал поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по достижению национальных целей развития, — отметил Игорь Руденя. — Экономика региона адаптировалась к работе в условиях гибридной войны с Западом. Наши предприятия участвовали и участвуют в проектах импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета».

Как отметил глава Тверской области, стабильная работа экономики обеспечила сохранение многолетних тенденций роста доходов областного бюджета. В 2023 году они составили 109% к уровню 2022 года — это 114,5 млрд рублей. Приоритетными направлениями расходов были дорожное и сельское хозяйство, образование, здравоохранение и другие. Государственный долг Тверской области полностью представлен федеральными бюджетными кредитами.

В Тверской области в 2023-м зафиксирован существенный рост объемов инвестиций в основной капитал, производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, подчеркнул Игорь Руденя. Запущено 16 новых производств — это на 31% больше, чем в 2022 году, и на 56% больше, чем в 2021-м. Самые крупные проекты — строительство животноводческих комплексов в Бежецком округе, цехов и роботизированных складских помещений производства электротехнической продукции в Твери, создание производства фасадных конструкций в Калининском округе.

В настоящее время в Тверской области реализуется и планируется к реализации 110 проектов. Общий объем инвестиций составляет 221,7 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест — порядка 26 тысяч.

Губернатор сообщил об активном развитии в 2023 году территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности: рядом с Тверью это промзона «Боровлёво-2», инновационно-промышленный парк «Боровлёво-3», промплощадка «Раслово», а также инновационно-промышленный парк «Савёловский» в Кимрах, где создается высокотехнологичный промышленный кластер в сфере синтеза и огранки алмазов. В Тверской области создана первая особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Эммаусс». Уже заключены соглашения с рядом инвесторов в сфере логистики и промышленного производства о размещении здесь новых предприятий. Это позволит привлечь около 17 млрд рублей инвестиций и создать более 8000 рабочих мест.

В сфере промышленности глава региона особо отметил рост производства компьютерной техники — практически вдвое. Значительно выросли показатели в транспортном машиностроении, производстве электрооборудования, металлоизделий.

В 2023 году по линии Минпромторга России промышленный комплекс региона получил почти 4 млрд рублей. На региональном уровне, в том числе через Фонд развития промышленности, предприятиям предоставлена поддержка на 822 млн рублей.