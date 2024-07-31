Париж, 31 июля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Призёры Олимпийских игр по настольному теннису из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали совместное селфи на подиуме после завершения соревнований в Париже.

(сс) Jared C. Tilton

Золотые медали завоевали представители Китая Ван Чуцинь и Сунь Инша, серебряные — Ри Чон Сик и Ким Кум Ён (КНДР), бронзовые — Лим Чон-хун и Син Ю-бин (Южная Корея).

Во время церемонии награждения спортсмены из Южной Кореи и КНДР едва коснулись друг друга во время рукопожатий, обменялись поздравлениями и сделали совместное селфи на телефон.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля в ходе церемонии открытия Олимпийских игр в Париже при прохождении лодки со сборной Южной Кореи по Сене южнокорейских спортсменов перепутали с командой КНДР. При этом ошибки во время прохождения лодки с северокорейскими спортсменами не было. После этого инцидента министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи заявило о намерении добиваться встречи с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Позже МОК извинился перед руководством Южной Кореи за оплошность, которую допустили ведущие на церемонии открытия Олимпийских игр.

При этом в самой Олимпийской деревне есть строгое разделение между двумя странами: спортсмены из Южной Кореи и из КНДР живут в разных концах деревни.