Лондон, 31 июля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. В британском городе Саутпорт более 50 полицейских пострадали во время столкновений с местными жителями, сообщил председатель Федерации полиции Мерсисайда Крис Мак-Глэйд, слова которого приводит телеканал Sky News.

Кадр из видео

По информации Мак-Глэйда, в результате беспорядков в больницу доставили 27 полицейских. Остальные пострадавшие правоохранители отказались от медицинской помощи.

Председатель также уточнил, что во время беспорядков пострадали три служебных собаки.

Как передавало ИА Регнум, столкновения жителей с полициейпрошли после того, как подросток напал с ножом на танцевальную студию. Участники беспорядков кидали бутылки, кирпичи и мусорные баки в полицейских.

Нападение на танцевальную студию было совершено утром 29 июля. По подозрению в убийстве и покушении на убийство задержан 17-летний подросток. У него был изъят нож, предположительно, ставший орудием убийств. В результате нападения три ребёнка погибли и восемь пострадали.

Также были ранены двое взрослых. Мотивы нападения несовершеннолетнего на детей пока не известны.