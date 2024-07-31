Москва, 31 июля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский до политической карьеры мечтал о собственном телешоу на российском телевидении, не знал украинский язык и даже насмехался над ним, рассказал в интервью aif.ru журналист и телеведущий Евгений Додолев.

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По его словам, в 2012–2013 годах он часто встречал Зеленского в зданиях телекомпании ВГТРК и несколько раз обедал с ним в одной компании.

«Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на мове, рассказывал анекдоты про рогулей», — сказал Додолев.

Жителей Западной Украины будущий президент, по словам журналиста, презирал, называл их антисемитами. Телеведущий отметил, что тогда он выглядел пророссийски настроенным, всё время искромётно шутил, пытался за всех платить, был душой компании и «своим парнем».

Также Додолев информировал, что Зеленский мечтал запустить собственный проект на российском телевидении. Тогда будущему политику удалось записать пилотный выпуск новой программы с телеведущей Татьяной Лазаревой (признана в РФ иноагентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Кроме того, он пытался сотрудничать с комиком Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Как передавало ИА Регнум, ранее певец Филипп Киркоров рассказал, как в своё время помог главе киевского режима построить карьеру на российском телевидении. По словам певца, он использовал связи и влияние, чтобы «по блату» устроить Зеленского, на тот момент обычного юмориста, в качестве ведущего одной из программ. Артист также рассказал, что когда-то они с Зеленским дружили.

Супруга главы киевского режима Елена Зеленская заявляла, что на Украине сегодня «неприятно говорить на русском», порадовавшись завершению тенденции «русификации» страны. Во многих ситуациях в стране, по её мнению, виновата именно «русификация всего, что только было на Украине». Кроме того, она назвала отличным тот факт, что россияне «не могут до конца понять» украинский язык, в то время как граждане Украины «понимают их полностью».

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.

27 марта в ООН признали дискриминацию на Украине русскоязычных жителей. Помимо этого, в организации призвали Киев отменить запреты на мирные собрания лиц, идентифицирующих себя как этнических русских.