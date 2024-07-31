Сана, 31 июля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Председатель высшего революционного комитета движения «Ансар Аллах», один из лидеров йеменских хуситов Мухаммед Али аль-Хуси назвал убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании «чудовищным террористическим преступлением».

Iranian Foreign Ministry/Global Look Press Исмаил Хании

«Мы желаем терпения и утешения семье, братьям и сторонникам Исмаила Хании. Нападение на него — это чудовищное террористическое преступление и вопиющее нарушение законов и идеальных ценностей», — написал он на странице в социальной сети Х.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 31 июля 61-летний глава политбюро и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило смерть Исмаила Хании. В Иран он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

В этот же день замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что гибель главы политбюро является политическим убийством и такие действия грозят дальнейшей эскалацией. Он отметил, что произошедшее негативно скажется на ходе переговоров по ближневосточному урегулированию, которые проходят в Дохе.