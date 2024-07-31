Москва, 31 июля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Специальная военная операция закончится на условиях РФ, озвученных ранее президентом Владимиром Путиным, заявил 31 июля Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.

Александр Полегенько/ТАСС

Украинские войска должны быть полностью выведены с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, отметил Нимченко, передаёт «Лента. Ру».

«Еще одна важная задача для нас — напрочь искоренить нацизм. Полностью. По-другому не будет. Все должны знать, что никто не имеет права претендовать на наши исконные исторические земли, угрожать нашему национальному суверенитету и нашим гражданам», — заявил Герой России.

Ситуация на линии боевого соприкосновения сложная, но контролируемая, и ВС РФ выполняют все поставленные задачи благодаря слаженной работе личного состава, командования и войск, добавил Нимченко.

Как передавало ИА Регнум, ранее в июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия добьётся выполнения всех своих задач и обеспечит свою безопасность. Предпочтительным способом являются мирные переговоры, однако поскольку дипломатические предложения Москвы были отвергнуты, проводится военная операция, напомнил Песков.

Президент Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В мае одна из участниц встречи президента с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава» и званием «Мать-героиня», жительница Донецка, сказала главе государства, что её семье было бы легче, если бы они знали, когда закончится СВО. Путин ответил, что ситуация в новых регионах России будет меняться к лучшему, станет устойчивой, а после завершения СВО «всё встанет на свои места».