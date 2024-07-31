* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Ростов-на-Дону, 31 июля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону умер в СИЗО Александр Ищенко, проходивший по делу об участии в нацформировании «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил 31 июля в суде его адвокат, пишет «Российская газета».

Richard Bistrong

Ищенко — один из 22 боевиков «Азова», проходящих по делу. На заседании в Южном окружном военном суде адвокат сообщил о его кончине и попросил истребовать справку о смерти. Суд удовлетворил ходатайство. Причина смерти не называлась.

Изначально подсудимых было 24, но двоих вернули Украине в рамках обмена. По делу проходят в том числе боевики, собиравшие весной 2022 года информацию о местонахождении российских военных, которая затем использовалась ВСУ при обстрелах. Их задержали при попытке выйти из зоны боевых действий на блокпосту около комбината «Азовсталь».

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года в Мариуполе сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тыс. нацистов «Азова» и бойцов ВСУ, которые были заблокированы на территории завода «Азовсталь». В октябре того же года Следственный комитет России сообщил, что 402 боевика «Азова» доставлены с начала сентября в различные СИЗО.