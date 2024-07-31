Москва, 31 июля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Резкого повышения цен на авиабилеты в России не будет, их стоимость контролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом 31 июля заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Не будет сильного удорожания билетов. ФАС это контролирует», — сообщил глава ведомства журналистам.

28 июля в СМИ появились сообщения о том, что цены на авиабилеты могут вырасти вплоть до 30% на внутренние перевозки и до 50% — на международные. Аналитики предположили, что это может произойти уже в августе из-за предложения повысить ставку аэронавигационных сборов с российских авиакомпаний.

По данным Росстата, по итогам первого полугодия средняя стоимость полёта по России в экономклассе составила 7363 рубля, что на 17% больше в годовом выражении. С января по июнь перелеты экономклассом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%. В июне их цена увеличилась на 14% и составила 8473 рубля.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин 7 февраля призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты и потребовал поддержать набранные темпы развития авиаперевозок в стране. Необходимо работать над повышением доступности перелётов, добавил российский лидер.

Глава Минтранса Роман Старовойт 21 июля заявил, что в министерстве обсуждают повышение аэронавигационных сборов с авиакомпаний. Средства планируют направить на капитальный ремонт аэропортов в регионах России, которые находятся в концессии. При этом министр заверил, что повышение сборов не отразится на стоимости авиабилетов.