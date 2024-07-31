Москва, 31 июля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 710 военных и танк Leopard в зоне ответственности подразделений Южной группировки российских войск, сообщил на брифинге 31 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 32-й, 54-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — сказал он.

Конашенков добавил, что бои шли в районах населённых пунктов Часов Яр, Верхнекаменское, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики.

Также российские бойцы отразили контратаку штурмовой группы украинской армии. По данным Минобороны, ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности этой группировки до 710 военных, а также немецкий танк Leopard.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля Германия и Дания передали Украине ещё восемь танков Leopard 1A5 вместе с запасными частями. Новый пакет помощи этих стран также включает в себя 21 тыс. снарядов, которые предназначены для зенитных самоходных установок Gepard, а также 10 надводных беспилотников.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял ранее, что у Запада нет такого «супероружия», поставка которого ВСУ переломила бы негативные для киевской армии тенденции на поле боя. Мирное урегулирование конфликта на Украине ещё возможно, для этого Запад должен перестать поставлять в Киев вооружения, а власти Украины — выполнить требования, поставленные перед началом специальной военной операции, добавил он.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства.