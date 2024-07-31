Париж, 31 июля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Российские фигуристы не приедут на церемонию вручения медалей командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине, заявил 31 июля представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Cao Can/Global Look Press Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс

Церемония награждения состоится 7 августа в Париже, где в настоящее время проходит летняя Олимпиада. Журналисты спросили Адамса, кто из российских спортсменов примет в ней участие.

«Никто. Будут вручаться только золотые и серебряные медали», — ответил представитель МОК.

Как передавало ИА Регнум, 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за якобы имевшее место нарушение антидопинговых правил. Россиянку лишили золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года, а также золота чемпионата Европы — 2022.

Международный союз конькобежцев также пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была фигуристка, с первого места на третье. Сборная России получила бронзу командного соревнования, золото досталось американцам, а серебро — японцам.

Олимпийский комитет России (ОКР), Федерация фигурного катания на коньках РФ и спортсмены обжаловали эти решения в Спортивном арбитражном в суде в Лозанне, однако иск был отклонён. ОКР заявил, что разочарован таким решением, но не удивлён им, поскольку в последние три года суд не принимал сторону российских спортсменов.

Комментируя дисквалификацию Валиевой, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать своих спортсменов. Решение суда является политизированным, а члены российской сборной по фигурному катанию так и останутся олимпийскими чемпионами, отмечал Песков. МИД РФ назвал решение в отношении Валиевой вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции.