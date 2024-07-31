Москва, 31 июля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Совокупные потери Вооружённых сил Украины за минувшие сутки составили до 2130 человек, сообщило 31 июля Министерство обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/AP/ТАСС

Потери противника в зоне ответственности Северной группировки ВС РФ составили за указанный период до 350 человек, в зоне ответственности группировки «Запад» — до 470 человек, в зоне ответственности Южной группировки — до 710, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, ВСУ потеряли до 350 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр», до 150 военных в зоне ответственности Восточной группировки и до 100 человек в зоне группировки ВС РФ «Днепр».

Днём ранее, 30 июля, ведомство сообщало, что совокупные потери ВСУ за минувшие сутки составили до 1930 человек. 29 июля этот показатель составлял 1885 человек, 28 июля украинские войска потеряли до 1930 военных.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля Министерство обороны также сообщило, что подразделения Центральной группировки ВС РФ в минувшие сутки продолжили продвижение в западном направлении и поразили формирования пяти бригад ВСУ.

Кроме того, подразделения Южной группировки Вооружённых сил России в тот же период улучшили своё тактическое положение, отразив контратаку противника и уничтожив ряд единиц техники ВСУ, в том числе танк Leopard.