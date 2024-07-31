Москва, 31 июля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Бывший советский офицер Руслан Рюмшюссель, который долгие годы жил в Германии, а в 2024-м бежал в Россию, рассказал, как трансгендеры «захватывают» Германию и как подвергся преследованию за свою политическую позицию.

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В эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой Руслан рассказал, что его случай увольнения с работы и потери прежней привычной жизни из-за скандала с «усатой женщиной» не такой уж исключительный для современной Европы.

«В Европе тяжело и можно сказать страшно», — заявил отставной советский офицер.

Руслан работал в Германии начальником оперативного отдела крупного стадиона. Конфликт с руководством возник из-за «усатой женщины», которая пыталась проникнуть в мужской туалет.

«Два турецких охранника не пустили в туалет женщину с большой грудью и с наклеенными усами. Турецкие парни вызвали меня, чтоб узнать, что делать. Она начала скандалить, что она мужчина. Я сказал: «Извини, пожалуйста, мужчиной ты не можешь быть», — рассказал Рюмшюссель.

По словам мужчины, после этого пришло руководство и потребовало пустить женщину в мужской туалет, попутно ругая и оскорбляя Руслана.

По мнению Рюмшюсселя, в целом сами немцы весьма терпимы к трансгендерам, но только до тех пор, пока ситуация не затронет их лично: мало кто готов однажды увидеть в своей семье дочь, которая мнит себя сыном.

Сам Руслан признался, что старался избегать подобной публики и регулярно отказывался работать в день «шествия геев». (Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.)

Однако ситуация с женщиной с накладными усами запустила череду событий, по факту став поводом к тому, чтобы руководство нашло причину его выгнать. Изначально невзлюбили Руслана именно за его политическую позицию, которую он никогда не скрывал.

«Я никогда не принимал никакую сторону, но приходили люди ко мне: «Ты же русский, военный, за Путина, объясни ситуацию». Это не было секретом, все знали, что я прорусский… Они (руководство. — Прим. ред.) искали причину, потому что давно были недовольны мной», — поведал Рюмшюссель.

Также перебравшийся в Россию советский офицер рассказал, почему немцы обижались на него за правду о событиях в Донбассе и как ложь стала превалировать над правдой в Европе.

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