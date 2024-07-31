Киев, 31 июля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешается приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября для достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации, свидетельствует информация, опубликованная 31 июля на сайте парламента страны.

ИА Регнум

«Возвращено с подписью президента Украины», — говорится в карточке закона.

Этот закон был принят Верховной радой 18 июля. Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа поясняла, что эта мера понадобится, если соглашение о реструктуризации не будет достигнуто до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

По данным британского журнала Economist, власти Украины могут объявить дефолт уже в августе, если им не удастся договориться о реструктуризации долга. Эксперты издания отметили, что сделка маловероятна.

Публицист и политолог Владимир Скачко в беседе с ИА Регнум заявил, что если Киеву не удастся договориться о реструктуризации долгов, то практически всё, что так или иначе было обусловлено как залог, официально перейдёт в собственность западных транснациональных компаний.

Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники 18 июля написало, что руководители киевского режима начали второй раунд переговоров с кредиторами для достижения соглашения по реструктуризации долга, чтобы предотвратить дефолт. Первый раунд прошёл в июне, но соглашения не достигли.