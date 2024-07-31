Москва, 31 июля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. В Москве к 2050 году количество молний в летний период увеличится в три раза, сообщил главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Алексей Елисеев.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Летом в Москве количество ударов молний увеличивается, это связано с потеплением климата. Мы несколько лет назад делали оценку того, как при изменении климата изменится частота молний к середине XXI века, для Москвы увеличение молниевых ударов летом может быть трёхкратным по сравнению с наблюдениями начала XXI века», — сказал Елисеев.

Также Елисеев заявил, что в Москве может возрасти количество молниевых ударов с высокой мощностью.

Как передавало ИА Регнум, в парке «Патриот» в Московской области от удара молнии 28 июля пострадали четыре человека. Один погиб, трое были госпитализированы. Трагедия попала на кадры очевидцев: молния ударила в зонт, под которым люди укрылись от дождя.

Специалисты утверждают, что большая часть августа в Москве обещает быть дождливой, ожидаются грозы и сильные осадки, особенно в конце месяца. Россиян призывают быть осторожными в грозовом августе.

Метеоролог Татьяна Позднякова посоветовала во время грозы избегать укрытия вблизи водоёмов, шатких конструкций, а также неоткрытых территорий. В обратном случае это грозит гибелью из-за возможного попадания молнии, добавила эксперт.