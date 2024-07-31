Москва, 31 июля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В Москве гражданка Узбекистана, нелегально находящаяся на территории российской столицы, напала на контролёра в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, 6 июня девушка несколько раз ударила контролёра, проверявшего оплату проезда у пассажиров общественного транспорта. В СК считают, что пассажирка не хотела нести ответственности за то, что проехалась зайцем.

В публикации указано, что в связи с произошедшим Перовский отдел ГСУ СК России по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следователи установили личность обвиняемой. Во время допроса девушка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, представители ведомства отметили, что фигурантка дела находилась на территории Москвы нелегально, нарушая миграционное законодательство.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября 2023 года СК РФ возбудил уголовное дело после того, как безбилетник применил насилие в отношении сотрудника Московского метрополитена. Мужчина ударил по лицу работника учреждения, после чего его задержали прохожие.

Ранее суд в Москве приговорил безбилетного пассажира автобуса к трём годам лишения свободы условно за нападение на контролёра.