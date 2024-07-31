Москва, 31 июля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Николай Кондрат — сын бывшей судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат и экс-замгенпрокурора Ивана Кондрата — приговорён к 20 годам колонии строго режима за организацию четырёх убийств, сообщает 31 июля Telegram-канал «112».

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Адвокат осужденного Марина Русанова подтвердила информацию.

«Суд признал Кондрата виновным в попытке организации трех убийств и организации одного убийства и приговорил его к 20 годам лишения свободы», — сказала она ТАСС.

Согласно материалам дела, Кондрат организовал убийство водителя сына судьи Кирилла Игитханяна. Также он, как полагает сторона обвинения, планировал в 2020 году организовать ещё три покушения. Так, по версии следствия, он планировал покушение на конкурента по бизнесу своей знакомой. Другой жертвой Кондрата должен был стать бизнесмен, владевший недвижимостью в Москве. Чтобы её получить, Кондрат, по версии обвинения, намеревался устранить предпринимателя.

В 2021 году суд отправил непосредственного исполнителя первого убийства Никиту Мацнева, который должен был ликвидировать и всех остальных, на 8,6 года в колонию строгого режима.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года Московский областной суд вынес приговор по громкому делу о коррупции, фигурантом которого стала бывшая судья Арбитражного суда Елена Кондрат. Её приговорили к девяти годом тюремного заключения и назначили штраф в размере 77,964 млн рублей.