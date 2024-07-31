Москва, 31 июля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Поставки Украине истребителей F-16 не повлияют на ход специальной военной операции, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

ИА Регнум

«Если бы эти шесть истребителей, которые они хотят дать Украине, могли бы что-то изменить, их бы дали ещё в 2022 году», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, этим вооружением победить Россию невозможно.

«У нас ресурсов, сил и средств намного больше», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля в Норвегии сообщили о планах поставить на Украину шесть F-16. По словам норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стёре, самолёты передадут безвозмездно до конца текущего года.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поставки F-16 на Украину не изменят ход СВО. Глава государства подчёркивал, что российская армия будет нещадно уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что официальные лица на Западе и в Киеве не верят, что истребители F-16, прибытие которых в распоряжение Вооружённых сил Украины ожидается до конца лета, окажут существенное влияние на ход конфликта.

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материале для издания InfoBRICS отметил, что истребители F-16, которые может получить Украина, станут трофеями на российских парадах.