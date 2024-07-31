Москва, 31 июля, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Ни у киевского режима, ни у западных политиков нет воли к миру, и те, и другие мыслят категориями войны и рассчитывают сохранить так называемый «порядок, основанный на правилах», заявил 31 июля на брифинге Министерства иностранных дел РФ заместитель директора департамента информации и печати МИД Андрей Настасьин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Днём ранее Михаил Подоляк, советник офиса главы киевского режима, заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией «на основе международного права». Такие переговоры предполагают концепцию, включающую в себя территориальную целостность и суверенитет государства, сказал Подоляк.

«Что касается готовности Украины к переговорам, мы видим, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру. Они продолжают мыслить категориями войны, панически боятся поражения Украины, потому что это будет означать конец «миропорядка, основанного на правилах», — сказал Настасьин.

Как передавало ИА Регнум, несколькими днями ранее Подоляк высказался против переговоров с Россией, заявив, что такие переговоры будут способствовать заморозке конфликта на неопределённое время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что представители киевского режима делают крайне противоречивые заявления о возможных переговорах.

Также Песков напоминал о нелегитимности главы киевского режима Владимира Зеленского и установленном им запрете на диалог с Москвой. Россия открыта к переговорному процессу, указывал пресс-секретарь главы государства.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.