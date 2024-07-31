Москва, 31 июля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно приговорил к пяти годам колонии актрису с Украины Адрианну Курилец за призывы к насилию над российскими военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба суда в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Кадр из видео

«Приговором Басманного районного суда города Москвы Курилец-Кметюк Андрианна Степановна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — указано в публикации.

Как сообщают представители суда, женщине назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд лишил её на два года права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа 2023 года МВД объявило Курилец в розыск за озвученные ею призывы к насилию над российскими военнослужащими.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о разжигании ненависти и вражды по национальному признаку против украинской актрисы, которая в пропагандистском видеоролике «перерезала» горло мужчине в военной форме.