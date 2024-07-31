Москва, 31 июля, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел (МВД) России за шесть месяцев 2024 года лишило паспорта РФ около тысячи натурализованных граждан, привлечённых к уголовной ответственности, сообщила 31 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

«МВД России за первое полугодие 2024 года прекратило гражданство около одной тысячи натурализованных граждан (добровольно приобретших российское гражданство), привлечённых к уголовной ответственности», — написала она.

Волк уточнила, что более половины решений о прекращении гражданства приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В июне МВД информировало, что с начала 2024 года из России за нарушения законодательства были высланы более 30 тыс. иностранных граждан. Показатель аналогичного периода 2023 года был превышен вдвое.

Госдума 23 июля приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении миграционного режима высылки иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в России. Иностранцы, в отношении которых введут новые режимы, не смогут менять место жительства в России без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона, управлять транспортом и заключать брак.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Глава государства отмечал, что для жизни и работы в Россию должны приезжать только те граждане, которые уважают традиции страны, историю и русский язык.