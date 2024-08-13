Москва, 13 августа, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Искусство становится ближе каждому благодаря новым технологиям. Богатую и уникальную культуру России делают доступнее виртуальные концертные залы. С их появлением возможность ознакомиться с шедеврами музыки, балета и театральными постановками получили жители даже самых отдалённых населенных пунктов.

meloman.ru

Сегодня по всей стране работают уже более 300 виртуальных концертных залов, и с наступлением летних каникул интерес к ним возрос ещё больше. Высококачественное оборудование создаёт эффект присутствия: зрители ощущают себя участниками настоящего концерта. До конца 2024 года по всей России будет открыто более 100 виртуальных залов. Они появляются в библиотеках, домах культуры и школах искусств по нацпроекту «Культура». Помимо концертов, там проводят лекции, мастер-классы и другие мероприятия.

Например, уже почти год виртуальный концертный зал радует жителей города Михайловска Ставропольского края.

«Это новая форма в культурной сфере, позволяющая в режиме реального времени смотреть и слушать концерты симфонических оркестров и ансамблей, оперы, мюзиклы, литературно-музыкальные постановки ведущих культурных учреждений страны», — отметил начальник комитета по культуре и туризму администрации Шпаковского округа Роман Быковский.

В Городце Нижегородской области виртуальный концертный зал открылся в июле нынешнего года. Всего за месяц площадка во Дворце культуры «Северный» стала излюбленным местом горожан. Первой зрители оценили программу «Вивальди» государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова.

ВКЗ стал окном в мир музыки для всех желающих любого возраста. Предполагается, что посещать его смогут не только учащиеся общеобразовательных школ и Детской школы искусств, но и студенты Городецкого губернского колледжа, а также участники местных творческих коллективов.

Ещё одна культурная площадка распахнула свои двери этим летом в детской школе искусств города Жердевки Тамбовской области. Это уже восьмой виртуальный концертный зал, открывшийся в регионе.

Виртуальный концертный зал оснащен новейшим оборудованием: акустическими колонками и стойками, микшерным пультом, проектором, моторизированным экраном и серверами. Благодаря этому в нём можно и транслировать лучшие концерты в прямом эфире, и записывать их для последующего просмотра.

Среди зрителей, особенно во время летних каникул, много ребят школьного возраста. Недавно они оценили трансляцию программы Московской государственной филармонии «Что такое музыка и какая она бывает?» в исполнении Президентского оркестра РФ.

Почувствовать атмосферу концертного зала имени П. И. Чайковского смогли школьники из Острогожского района Воронежской области. Для них во время летних каникул организовали показы лучших культурных мероприятий. Полный зал гостей собрала программа «Нам нужна великая Россия!» в исполнении Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого.

Как отмечают учителя, появление виртуального концертного зала помогло существенно разнообразить и учебный процесс, и досуг учеников.

«Ребята могут оказаться в концертном зале Московской государственной академической филармонии, увидеть великих исполнителей классической музыки и услышать в качественном исполнении изученное или изучаемое музыкальное произведение. Мы рады, что наши ученики и жители города, находящегося территориально удалённо от культурных центров, смогут посещать концерты ведущих российских и мировых исполнителей», — отметили педагоги.

Как сообщало ИА Регнум, виртуальные концертные залы — это уникальная возможность для жителей городов и сёл увидеть лучшие концерты и театральные постановки на большом экране. Особенность таких пространств — эффект присутствия, который создаётся с помощью современного оборудования. Всё это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура», который реализуется по решению президента Владимира Путина.

В них все желающие могут увидеть лучшие концерты, мюзиклы, театральные постановки и оперы в записи и в формате онлайн-трансляций. Платформой для виртуального концерта может быть любая площадка: сайт, соцсети или экран, установленный в открытом городском пространстве.