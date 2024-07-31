Москва, 31 июля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Дорожный каркас Москвы постоянно улучшается, чтобы у жителей города появлялись новые варианты маршрутов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Константин Кокошкин/ИЗВЕСТИЯ

Собянин заявил, что одним из самых масштабных проектов стало создание прямого съезда с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе в сторону МКАД. Сообщается, что данный проект готов на 75%.

«Благодаря новому маршруту водителям не придётся делать крюк на этом участке, кроме того, снизится загруженность на Каспийской улице», — отметил мэр города.

Также на 58% выполнена транспортная развязка в районе станции метро «Корниловская». На данный момент специалисты прокладывают путепровод и работают с коммуникациями. Благодаря новой развязке откроется прямой выезд с Калужского шоссе к метро и крупному ТЦ. Это позволит снизить нагрузку на развязке между Калужским шоссе и МКАД, добавил Собянин.

К этому моменту на 75% завершено строительство моста через Москву-реку в створе улицы Мясищева. Многотонная конструкция уже соединила два берега, сейчас рабочие заняты строительством подземных путей и перехода.

С открытием моста появится прямая связь между районами Филёвский Парк и Хорошево–Мневники. Их жители смогут комфортно добираться до станции БКЛ «Мнёвники», а территорию Мнёвниковской поймы интегрируют с Национальным космическим центром, подытожил мэр.