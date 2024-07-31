Москва, 31 июля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Предприниматель Игорь Котельников, который умер в июле в СИЗО-4 «Медведь» из-за проблем с сердцем, фигурировал в уголовном деле экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, следует из судебных материалов, которые приводят «Известия».

Министерство обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков

Согласно материалам дела, Котельников был связан с компаниями ООО «Консервпаклам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно». Собственники АО «Грязинский пищевой комбинат», чьи интересы, согласно данным расследования, лоббировал экс-замглавы Минобороны, являются бенефициарами данных компаний.

Бизнесмен был задержан в июне. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере»). Следователь ходатайствовал о его аресте, утверждая, что бизнесмен может помешать расследованию, поскольку имеет личные связи с руководителями упомянутых компаний и близкие отношения с соучастниками дела.

Как передавало ИА Регнум, о смерти Котельникова стало известно 13 июля. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва уточняла, что он скончался из-за остановки сердца 8 июля, в карцере пятого корпуса. Член СПЧ отметила, что, по её мнению, в жаркий период направлять в карцер можно только в крайних случаях.

Ранее уточнялось, что предприниматель также фигурировал в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который был задержан в апреле по обвинению в получении взятки на сумму порядка 1 млрд рублей.

Булгакова задержали 26 июля по подозрению в коррупции. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Силовики проводят следственные действия. Уголовное дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета России.