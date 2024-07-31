Москва, 31 июля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. С 2022 года аварийные бригады московских коммунальных служб устранили более 36,6 тыс. повреждений инженерных сетей в Донецке. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Andrey Titov/Global Look Press

«Из них свыше девяти тысяч неполадок исправили в наружных сетях систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, а еще более 27 тысяч — во внутренних инженерных системах многоквартирных домов и социально значимых объектов», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, московские коммунальщики устранили последствия обстрелов почти по 1,4 тыс. адресов в Донецке. В том числе они восстановили тепловой контур домов, заменили окна и кровлю. К такой работе специалисты приступают в первую очередь.

Отмечается, что все аварийные бригады укомплектовывают всем необходимым снаряжением, экскаваторами и ремонтными автомобилями.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 24 июля, президент Владимир Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах России. Это произошло во время совещания по вопросам социально-экономического развития исторических субъектов РФ.

Так, глава государства принял участие в церемонии открытия участка дороги, больницы, филиала военно-морского училища Министерства обороны, роддома и образовательного центра в регионах Донбасса.