Красноярск, 31 июля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Взаимодействие «Роснефти» и правительства Красноярского края обсудили глава нефтяной компании Игорь Сечин и губернатор региона Михаил Котюков.

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В ходе встречи особое внимание было уделено перспективам реализации стратегически значимых, в том числе инфраструктурных проектов, реализуемых компанией в крае. Также отмечен значительный вклад «Роснефти» в экономику региона, в частности высокий уровень участия в финансировании социальных программ, способствующих комплексному развитию Красноярского края.

Как подчеркнул Игорь Сечин, «Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком Красноярского края. В 2023 году компания перечислила в региональный бюджет более 67 млрд руб. налоговых платежей или 16% всех поступлений. «Роснефть» активно сотрудничает с предприятиями края, поддерживает красноярских поставщиков и подрядчиков. В прошлом году с предприятиями региона заключены договоры на сумму почти 50 млрд руб.

В крае находятся крупные предприятия «Роснефти», среди которых «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский нефтеперерабатывающий завод, сервисные, сбытовые и логистические организации, здесь же реализуется крупнейший инвестиционный проект в мировой энергетике — «Восток Ойл».

Дочерние общества «Роснефти» обеспечивают рабочими местами более 28 тыс. человек в Красноярском крае. «Планируем, что к концу 2024 года количество сотрудников на наших предприятиях приблизится к 40 тыс. Такой существенный рост связан, в первую очередь, с реализацией масштабного проекта «Восток Ойл», — отметил Игорь Сечин.

«Роснефть» оказывает содействие властям региона в вопросах социально-экономического развития края, укрепления социальной стабильности. Также компания реализует в регионе масштабную программу поддержки образовательных учреждений для комплексной подготовки квалифицированных рабочих и инженерных кадров. Кроме того, «Роснефть» совместно с правительством Красноярского края инициировала реализацию в регионе комплексного лесоклиматического проекта. Ожидаемый эффект от проекта — увеличение поглощения парниковых газов в объеме 10 млн тонн СО2-эквивалента за период реализации проекта.