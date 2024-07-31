Москва, 31 июля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Жителям России предложили заменить отдых в Турции на поездки в страны Латинской Америки. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Lorrana Penna/Global Look Press

Отмечается, что стоимость туров варьируется в зависимости от экскурсионной программы. Так, комбинированный тур в Аргентину и Бразилию обойдётся в 350 тыс. рублей на одного человека.

«По цене это меньше, чем недельный отдых в люксовом отеле в Турции или Дубае, а по набору впечатлений и эмоций — в разы больше», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в июне глава Минэкономразвития Максим Решетников информировал, что Россия намерена отменить визы с шестью странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В частности, переговоры о безвизовом режиме ведутся с властями Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Малайзии и Мьянмы. Ряд соглашений Россия намерена подписать до конца 2024 года, отмечал министр.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда сообщало, что число приехавших в королевство российских туристов за первую половину 2023 года составило почти 800 тыс. человек. За год число туристов выросло на 1000% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, российские граждане стали самыми активными приобретателями недвижимости в Таиланде среди иностранцев.