Бишкек, 31 июля, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, запрещающий вебкам-индустрию. Об этом сообщает 31 июля пресс-служба главы государства.

Matthias Balk/Global Look Press

Согласно закону, вносящему поправки в уголовный и административный кодексы, деятельность вебкам-студий признаётся незаконной. Изменения направлены на борьбу с организацией, содействием и занятием «проституцией и развратом через интернет в прямом эфире», говорится в сообщении.

Согласно документу, организаторов вебкам-студий будут штрафовать на сумму от 100 до 300 тыс. сомов (от 102 до 308 тыс. рублей), а в особых случаях — лишать свободы на срок до семи лет. Для моделей-вебкамщиц предусмотрен штраф в размере 10 тыс. сомов (примерно 10 тыс. рублей).

Однопалатный парламент Киргизии — Жогорку Кенеш — принял закон 26 июня 2024 года. Документ внёс на рассмотрение парламента депутат Нурланбек Азыгалиев.

Ранее Азыгалиев призвал бороться с «проституцией через интернет» и заявил, что эта проблема приняла широкий размах в Киргизии и других странах. Депутат отмечал, что молодые девушки становятся вебкам-моделями ради легкого заработка, а затем зачастую становятся заложницами своих же действий, информировало агентство Sputnik.