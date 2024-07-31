Москва, 31 июля, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Госдума может признать утратившим силу постановление о принятии закона, предусматривающего арест для участников СВО за ношение гаджетов. Соответствующая рекомендация комитета Госдумы по обороне опубликована в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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Комитет рекомендовал рассмотреть во втором чтении проект закона о привлечении участников СВО к ответственности за использование смартфонов и иных устройств в зоне боевых действий. В поправках к нему говорится, что запрет не должен распространяться на устройства, которые помогают бойцам выполнять поставленные задачи.

Вопрос включен в повестку пленарного заседания Госдумы 31 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Госдума приняла поправку, предусматривающую дисциплинарный арест на срок до десяти суток за нарушение запрета на ношение электронных изделий военнослужащими в зоне СВО.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснял, что законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих, его положения не распространяются на гаджеты, используемые для боевой работы.