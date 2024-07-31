Тегеран, 31 июля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Церемония прощания с убитым в результате ракетного удара главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией состоится в Тегеране. Об этом пишет агентство Mehr.

(сс) Council. gov.ru Исмаил Хании

Согласно информации агентства, церемония прощания пройдёт 1 августа в столице Ирана.

Как передавало ИА Регнум, ночью 31 июля Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило смерть главы политбюро. Глава политбюро прибыл в Иран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

В этот же день заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Муса Абу Марзук назвал убийство главы политбюро трусливым актом, который не останется без ответа.

Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что гибель Хании является политическим убийством. По его словам, случившееся очень негативно скажется на ходе переговоров по ближневосточному урегулированию, которые проходят в Дохе.