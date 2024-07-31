Тегеран, 31 июля, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Один из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, руководивший политбюро организации, погиб в Тегеране в результате «израильского рейда», говорится в опубликованном 31 июля официальном заявлении ХАМАС.

TASS /Ahmad Hasaballah/ImagesLive via ZUMA Исмаил Хания

В движении уточнили, что ранее Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации избранного президента страны Масуда Пезешкиана. Ночью удар был нанесён по резиденции Хании на севере города.

Хания погиб в результате прямого попадания ракеты, в момент удара он находился в спальне, сообщил телеканал Al Hadath. По информации телеканала Al Mayadeen, ракету запустили с территории другого государства.

Иранское агентство Nour News сообщило, что около двух часов ночи по местному времени (1:30 мск) на дом, где находился Хания, была сброшена авиабомба.

Заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук назвал убийство Хании «трусливым актом», который не останется без ответа. Представитель движения Сами Абу Зухри подчеркнул, что произошедшее серьёзно подогреет конфликт, но не поможет Израилю в борьбе против ХАМАС.

Устранение Хании является политическим убийством, заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов. По его словам, случившееся очень негативно скажется на ходе переговоров по ближневосточному урегулированию в Дохе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Израиля, в том числе премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, решили уничтожить ХАМАС, но это нереализуемая задача.