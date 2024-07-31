Париж, 31 июля, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Оргкомитет Олимпийских игр в Париже получил одобрение на проведение соревнований по триатлону в реке Сена. Об этом говорится 31 июля в заявлении оргкомитета.

Jasper Jacobs/Global Look Press

«Результаты последних анализов воды были оценены Международным союзом триатлона как соответствующие требованиям, что позволяет провести соревнования», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 30 июля, соревнования по триатлону на Олимпийских играх — 2024 перенесли в связи с низким качеством воды реки Сены.

Запрет на купание в реке Сене ввели в 1923 году из-за ухудшившегося качества воды. В августе 2023 года из-за сомнений в качестве её вод были отменены тестовые соревнования по плаванию.

1 июня сообщалось, что в связи с неисправностью систем на насосной станции около 50 млн литров сточных вод попали в Сену. Сточные воды сливались без всякой очистки из-за того, что выявить неисправность насосов удалось не сразу.