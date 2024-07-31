Москва, 31 июля, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Россия завершит спецоперацию на Украине на условиях, которые ранее озвучил президент Владимир Путин, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.

Он напомнил, что Россия требует полного вывода украинских войск с территории новых регионов: Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Ещё одна важная задача для нас — напрочь искоренить нацизм. Полностью. По-другому не будет», — подчеркнул Нимченко в интервью «РИА Новости».

Участник СВО добавил, что обстановка в зоне боевых действий сложная, но контролируемая. Войска действуют профессионально и слаженно, проявляют отвагу, выполняют все поставленные задачи.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Юрия Нимченко и шахматиста Сергея Карякина делегируют в Совет Федерации от региона вместо уходящих Ольги Ковитиди и Сергея Цекова. В феврале 2022 года командир танкового взвода старший сержант Нимченко за 40 минут уничтожил шесть украинских танков и три бронетрнаспортёра, а также свыше 90 бойцов ВСУ. Его подразделение действовало в составе 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота.

Путин 14 июня на встрече с руководством МИД снова заявил о готовности России к переговорам по Украине и назвал условия для их возобновления. Это полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и отмена антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.