У фигуранта дела генерала Булгакова нашли автомобиль Aston Martin
Москва, 31 июля, 2024, 08:23 — ИА Регнум. У фигуранта дела экс-заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко обнаружили премиальный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe, пишет Lenta.ru.
Как следует из решения суда, премиальный автомобиль фигурант дела получил во время развода с супругой. Кроме того, Михайленко получил 50% компании «Консервпаклам», которая также фигурирует в уголовном деле Булгакова.
Как передавало ИА Регнум, о задержании Булгакова, ответственного за материально-техническое обеспечение Минобороны, по делу о коррупции стало известно 26 июля. По решению суда его поместили в СИЗО-2 («Лефортово»). Экс-замминистра подозревают в участии в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного продовольствия по завышенным ценам.
По данным следствия, Булгаков покровительствовал руководству «Грязинского пищевого комбината» — поставщика некачественных продуктов. Комбинат в период с 2014 по 2021 год выиграл 11 закупок на 34,6 млн рублей. В рамках этого же уголовного дела в апреле задержали троих членов совета директоров комбината — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову.
Ранее в ходе обыска в доме Дмитрия Булгакова были найдены претенциозные, необычные картины с изображением как самого генерала, так и его высокопоставленных коллег по военному ведомству.