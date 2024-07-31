Москва, 31 июля, 2024, 08:23 — ИА Регнум. У фигуранта дела экс-заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко обнаружили премиальный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe, пишет Lenta.ru.

TASS /URA.ru/Анна Майорова Экс-заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков

Как следует из решения суда, премиальный автомобиль фигурант дела получил во время развода с супругой. Кроме того, Михайленко получил 50% компании «Консервпаклам», которая также фигурирует в уголовном деле Булгакова.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Булгакова, ответственного за материально-техническое обеспечение Минобороны, по делу о коррупции стало известно 26 июля. По решению суда его поместили в СИЗО-2 («Лефортово»). Экс-замминистра подозревают в участии в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного продовольствия по завышенным ценам.

По данным следствия, Булгаков покровительствовал руководству «Грязинского пищевого комбината» — поставщика некачественных продуктов. Комбинат в период с 2014 по 2021 год выиграл 11 закупок на 34,6 млн рублей. В рамках этого же уголовного дела в апреле задержали троих членов совета директоров комбината — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову.

Ранее в ходе обыска в доме Дмитрия Булгакова были найдены претенциозные, необычные картины с изображением как самого генерала, так и его высокопоставленных коллег по военному ведомству.