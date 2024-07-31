Киев, 31 июля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Взрывы в очередной раз прогремели ночью 31 июля в Киевской области. О прилётах сообщил украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По информации издания, повторные взрывы прогремели в Киевской области.

Практически всю ночь в регионах Украины звучит воздушная тревога. Под данным на 6:58 мск тревога в Киевской области звучит уже восемь часов.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги слышен также в Киеве и девяти областях страны: Винницкой, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской.

Как передавало ИА Регнум, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о массированной атаке российских военных в ночь на 31 июля на военные объекты и живую силу ВСУ в городах и населённых пунктах Украины.

По заверениям Лебедева, украинские аэродромы минувшей ночью в Миргороде, Киеве и Кривом Роге подвергались обстрелам не один раз. Самолёты горели, также уничтожено несколько складов.

В Курской области ночью 31 июля потушили пожар на одном из объектов в Курском районе, который возник в результате атаки боевиков киевского режима. Об этом в Telegram-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В ночь на 28 июля три резервуара с топливом загорелись в Курской области. Смирнов уточнил, что украинские БПЛА атаковали нефтебазу. Пострадавших нет.