Москва, 31 июля, 2024, 07:33 — ИА Регнум. В 235-м военном гарнизонном суде Москвы начался суд по уголовному делу о получении взяток в отношении бывшего начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-майора Дмитрия Мурышова.

iz.ru Генерал ФТС Дмитрий Мурышов

По данным издания «Коммерсант», генерала обвиняют в двух эпизодах получения взяток — на 700 тыс. рублей и 1,4 млн рублей, однако он вину не признал.

Защита настаивала на возвращении дела в прокуратуру из-за нарушений при составлении обвинительного заключения. Суд ходатайство не удовлетворил.

Также по делу проходит директор ООО «Вектор Фрахт» Дмитрий Нестеренко, следствие отводит ему роль посредника. Дело в отношении Мурышова возбудили 8 декабря 2022 года, после задержания в Москве советника главы ООО «Агроменеджмент» Ильи Окорокова, у которого в машине силовики обнаружили ранее помеченные купюры на сумму около 1,4 млн рублей. Окороков сообщил, что деньги предназначалась именно Мурышову. Предположительно, взятку генералу дали неизвестные руководители компаний, пытавшиеся избежать дополнительных таможенных проверок.

Мурышова арестовали в феврале 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля в ФСБ заявили о задержании бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова по подозрению в коррупции. Силовики проводят с ним необходимые следственные действия. Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК РФ. Должность замминистра обороны Булгаков занимал с 2008 по 2022 год. В сентябре 2022-го он был снят с поста в связи с переходом на другую работу.