Вашингтон, 31 июля, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Американские военные заявили, что ещё в мае прекратили платить заработную плату и пособия военнослужащему 34-летнему старшему сержанту Гордону Блэку, которого во Владивостоке суд осудил за угрозу убийством и кражу денег, а также может привлечь его к ответственности, если он вернётся в Америку. Подробности сообщили агентству Reuters армейские чиновники.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский солдат

«Если Блэк вернётся в Соединенные Штаты, вероятно, будут последствия… В мае военные решили прекратить выплату Блэку зарплаты и жилищных пособий», — цитирует издание информаторов.

По словам военных, Блэк на данный момент находится в статусе «ограниченной гражданской власти», и США не предоставят ему какого-либо специального военного советника.

Как сообщало ИА Регнум, Гордона Блэка, обвиняемого в краже у жительницы Владивостока 10 тыс. рублей и угрозе убийством, приговорили к трём годам и девяти месяцам лишения свободы, а также возмещению материального ущерба потерпевшей. Соответствующее решение вынес 19 июня Первомайский районный суд Владивостока.

Блэк с решением не согласился.

В минобороны США заявили, что военный отправился во Владивосток, не имея разрешения от руководства. О произошедшем уведомили семью американца, у него есть родители, супруга и ребёнок.

Американец познакомился с россиянкой во время службы в Южной Корее. По словам родственников сержанта, с новой сожительницей во Владивостоке у него были сложные отношения.