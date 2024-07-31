На Украине в подразделения ВСУ ежемесячно отправляют по 30 тыс. человек
NYT: на Украине с мая ежемесячно призывают в ВСУ по 30 тыс. человек
Киев, 31 июля, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Киевский режим мобилизует ежемесячно по 30 тыс. человек. Это происходит с мая — после принятия закона об усилении мобилизации. Подробности написала газета New York Times со ссылкой на источники.
По информации издания, три военных эксперта заявили, что в рамках мобилизации после вступления в силу нового закона о воинской повинности, Киев призывал до 30 тыс. украинцев в месяц.
Отмечается, что это количество в два-три раза больше, чем зимой с начала года.
Официально о количестве мобилизованных киевские власти не говорят, уточнила газета.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине формируется организованное сопротивление мобилизации. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз, написав в соцсети, что украинцы сжигают «машины банд похитителей диктатора Зеленского».
Население Украины начало массово сжигать машины военных, принимая их за транспорт ТЦК (украинский аналог военкомата). Так, 27 июля в Киеве неизвестные сожгли автомобиль, который принадлежал ВСУ.
Значительная часть мобилизованных в ряды украинской армии заключённых осуждена за тяжкие преступления, 30 июля написало издание «Страна. ua».
На конец июля из колоний в подразделения ВСУ выехали 3823 осужденных.
Верховная рада Украины 8 мая приняла законопроект о мобилизации осуждённых. Документ предполагает, что мобилизация осуждённых является добровольной. Мобилизованные заключённые будут условно-досрочно освобождены.