Бейрут, 31 июля, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Иранские дипломаты направили письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу и председательствующей в Совете Безопасности России с требованием осудить удар Израиля по Ливану.

Synaps commons Бейрут

В послании постпредства указано, что «СБ должен безоговорочно и незамедлительно осудить это преступление».

Совет Безопасности также должен принять срочные меры, с тем чтобы подобная агрессия, угрожающая региональному миру и безопасности, не повторилась.

«Израиль должен быть привлечён к ответственности за эти зверства и не может остаться безнаказанным. Режим не уважает нормы и принципы международного права», — следует из письма постпредства.

Единственный путь к восстановлению мира и стабильности в регионе, по мнению авторов письма, это немедленное, полное и бесповоротное прекращение израильской оккупации, агрессии и преступлений геноцида.

Как сообщало ИА Регнум, израильская атака на Бейрут является звеном в серии агрессивных операций Израиля, в результате которых гибнут мирные граждане. Об этом заявил премьер-министр Ливана Наджиб Микати, добавив, что власти оставляют за собой право принять меры по сдерживанию агрессии Израиля.

30 июля самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По данным минздрава Ливана, погибли три человека и 85 получили ранения.

Согласно заявлению армии Израиля, при ударе по югу Бейрута был ликвидирован второй по значимости командир «Хезболлы» Фуад Мохсен Шокр в результате целенаправленной и основанной на разведданных операции.