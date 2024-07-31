В Британии после гибели детей прошли столкновения с полицией
В Британии прошли столкновения с полицией после гибели детей в Саутпорте
Лондон, 31 июля, 2024, 03:54 — ИА Регнум. Столкновения жителей с полицией прошли 30 июля в английском городе Саутпорт после того, как подросток напал с ножом на танцевальную студию. Есть жертвы и пострадавшие. По информации полиции графства Мерсисайд, в ходе столкновения пострадали несколько офицеров.
Уточняется, что погибло трое детей, ранее заявляли о двух жертвах нападения.
Участники беспорядков кидали бутылки, кирпичи и мусорные баки в полицейских.
«Несколько офицеров полиции получили ранения, автомобили подожгли, а магазин в Саутпорте разграблен», — написали полицейские в соцсети X.
Предполагается, что участники беспорядков относятся к ультраправой группе «Лига английской обороны».
По информации местных СМИ, обстановка на месте беспорядков стала спокойнее.
Как сообщало ИА Регнум, нападение было совершено утром 29 июля в помещении танцевальной школы. По подозрению в убийстве и покушении на убийство задержан 17-летний подросток. У него был изъят нож, предположительно, ставший орудием убийств. Предварительно, два ребёнка погибли и девять пострадали.
Также были ранены двое взрослых. Мотивы нападения несовершеннолетнего на детей пока не известны.
В апреле в Лондоне вооружённый мечом мужчина напал на прохожих. Преступника обезвредили с помощью электрошокера. В результате происшествия несколько человек, в том числе двое полицейских, пострадали, один человек погиб.
Как минимум четыре человека пострадали в результате нападения с ножом рядом с резиденцией федерального канцлера ФРГ в Берлине.