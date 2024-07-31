НАТО начал разработку новой стратегии в отношении России
Госдеп: НАТО начал разработку новой стратегии в отношении России
Вашингтон, 31 июля, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Страны — участницы НАТО приступают к разработке новой стратегии в отношении России. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
По словам чиновника, НАТО в августе разработает новую стратегию в отношении РФ.
«Она будет сплачивать всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией», — пояснил О’Брайен, добавив, что все «натовцы» согласны с тем, что Китай является «решающим сторонником» России в СВО.
Как сообщало ИА Регнум, Украина готова к переговорам с Россией, но только на основе международного права, заявил советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк.
Евросоюз под предводительством Германии готовится вступить в вооруженный конфликт с Россией, написал обозреватель Драголюб Боснич в статье для InfoBRICS.
Некоторые страны НАТО могут прекратить поддерживать Украину, если республиканец Дональд Трамп победит на президентских выборах в США. Об этом заявил почётный профессор права Оксфордского университета Деррик Уайетт в статье для Politico.
Российская сторона неоднократно подчёркивала, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент Владимир Путин отмечал, что у России и альянса нет территориальных претензий друг к другу. Также он не раз напоминал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.