Вашингтон, 31 июля, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Страны — участницы НАТО приступают к разработке новой стратегии в отношении России. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

ИА Регнум Украина, НАТО

По словам чиновника, НАТО в августе разработает новую стратегию в отношении РФ.

«Она будет сплачивать всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией», — пояснил О’Брайен, добавив, что все «натовцы» согласны с тем, что Китай является «решающим сторонником» России в СВО.

Как сообщало ИА Регнум, Украина готова к переговорам с Россией, но только на основе международного права, заявил советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк.

Евросоюз под предводительством Германии готовится вступить в вооруженный конфликт с Россией, написал обозреватель Драголюб Боснич в статье для InfoBRICS.

Некоторые страны НАТО могут прекратить поддерживать Украину, если республиканец Дональд Трамп победит на президентских выборах в США. Об этом заявил почётный профессор права Оксфордского университета Деррик Уайетт в статье для Politico.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент Владимир Путин отмечал, что у России и альянса нет территориальных претензий друг к другу. Также он не раз напоминал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.